Roma: ricoverato ruba cellulari a pazienti e medici poi si scaglia contro vigilanza, arrestato (2)

- Proprio mentre svolgeva questi esami, approfittando di un attimo di distrazione di un medico, si è appropriato del suo I-phone. L'agente, accortosi del reato è intervenuto prontamente. A quel punto il 27enne si è scagliato contro il poliziotto e contro la guardia particolare giurata in servizio al Ptv che lo stava ausiliando, colpendoli con pugni e testate. Il poliziotto, con non poca fatica, è riuscito a bloccare e mettere in sicurezza il cileno. Sia l'agente che la Gpg sono poi ricorsi alle cure del pronto soccorso. Al termine degli accertamenti, ed acquisite le relative denunce, l'uomo è stato arrestato perché gravemente indiziato del reato di rapina impropria. La Procura ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma la convalida della misura pre-cautelare adottata dalla Polizia di Stato. (Rer)