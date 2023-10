Siria: intelligence russa, amministrazione Biden mira a interrompere dinamiche positive nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, mira a interrompere le dinamiche positive che riguardano la situazione in Siria. Lo ha dichiarato il direttore dell'intelligence straniera (Svr) della Russia, Sergej Naryshkin, in una riunione del Consiglio dei capi delle agenzie di sicurezza e dei servizi speciali dei Paesi membri della Comunità degli Stati Indipendenti (Csi). "Il lavoro è in corso per destabilizzare la situazione, anche attraverso le capacità dello Stato islamico (Is)", ha detto Naryshkin, aggiungendo che Washington trasmette informazioni sui luoghi di dislocazione e sulle rotte di movimento dell'esercito siriano e dell'esercito russo ai jihadisti. (Rum)