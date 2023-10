Imprese: Tronchetti Provera (Pirelli), niente nozze con Brembo al momento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle possibili nozze tra Brembo e Pirelli "al momento non c'è niente". A dirlo è il vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Pirelli Marco Tronchetti Provera a margine di Quattroruote Next a Milano, rispondendo alle ipotesi su possibili nozze tra Pirelli e Brembo. Bombassei "è un amico e Brembo è una bellissima azienda italiana" ha sottolineato Tronchetti Provera, ribadendo l'assenza di accordi tra le due aziende a oggi. "È chiaro che guardiamo a tutto il mondo cercando di trovare percorsi in cui si crea valore insieme, ma al momento non c'è nulla", ha concluso l'Ad di Pirelli. (Rem)