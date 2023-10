Energia: Descalzi (Eni) incontra ministro algerino Mohamed Arkab e Ad di Sonatrach Rachid Hachichi ad Algeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha incontrato oggi ad Algeri il ministro dell'Energia e delle Miniere, Mohamed Arkab, e il nuovo Ad di Sonatrach, Rachid Hachichi, per discutere della produzione e dell'esportazione di gas, degli investimenti nel paese e delle iniziative di transizione energetica. Eni e Sonatrach – riferisce una nota – hanno condiviso i programmi congiunti per lo sviluppo della produzione di gas operata da Eni, nonché l'esportazione di gas e Gnl in Europa. Descalzi ha inoltre aggiornato il ministro sullo stato di avanzamento dei protocolli d'intenti firmati da Eni e Sonatrach lo scorso gennaio. Il protocollo d’intenti sulla decarbonizzazione dei processi upstream ha spinto diverse attività, tra cui il rilevamento delle fuggitive di gas nelle condotte e negli impianti, e l'identificazione delle opportunità di flaring-down nei campi di Sonatrach. Nel quadro della cooperazione in essere, le parti hanno anche discusso altre iniziative di transizione energetica, tra cui le energie rinnovabili, l'idrogeno e l'interconnettore elettrico tra l'Algeria e l'Europa. Eni è presente in Algeria dal 1981. Con una produzione equity di circa 130.000 barili di petrolio equivalente al giorno nel 2023, Eni è la più importante azienda internazionale che opera nel Paese. (Com)