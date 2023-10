Svezia: prima condanna per rogo del Corano come incitazione all'odio contro i musulmani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Svezia è stata condannata la prima persona per aver bruciato una copia del Corano, in base alla legge sui crimini d'odio contro una comunità religiosa. Il tribunale distrettuale di Linkoeping ha deciso la condanna per un uomo che nell'autunno del 2020 aveva pubblicato online un video in cui bruciava una copia del Corano con della pancetta su una griglia, mentre in sottofondo si sentiva della musica legata ad ambienti di estrema destra. Il Corano bruciato era poi stato lasciato insieme alla pancetta all'ingresso di una moschea a Linkoeping. La valutazione della corte è che il video era rivolto ai musulmani, non all'Islam come religione. Il videoclip in abbinamento alla musica, si legge nella sentenza, "non può essere percepito altrimenti che come una minaccia ai musulmani con allusioni alla loro confessione". L'uomo ha invece negato ogni reato, sostenendo che il messaggio era rivolto all'Islam come religione. (Sts)