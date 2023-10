Libano: comandante Unifil Lazaro, “situazione stabile ma effimera”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Malgrado gli “eventi preoccupanti” occorsi negli ultimi giorni, “la situazione nell'area delle operazioni della missione di interposizione delle Nazioni Unite nel sud del Libano (Unifil) rimane stabile, ma volatile”. Lo ha dichiarato il comandante della missione Unifil, Aroldo Lazaro, in un messaggio pubblicato sulla piattaforma X (in precedenza Twitter). “Gli scambi di fuoco tra il territorio libanese e Israele fortunatamente non si sono trasformati in conflitto”, ha aggiunto, precisando che i caschi blu “rimangono nelle loro posizioni e continuano il loro lavoro”. “Abbiamo aumentato le pattuglie e altre attività per mantenere la stabilità, coordinando questo lavoro con le Forze armate libanesi”, ha aggiunto Lazaro, “abbiamo avuto un coinvolgimento attivo con le autorità su entrambi i lati della linea blu al fine di ridurre le tensioni ed evitare malintesi”. “Il nostro obiettivo principale è contribuire a evitare il confronto tra Libano e Israele e qualsiasi evento renda più probabile il conflitto è motivo di preoccupazione. Stiamo lavorando 24 ore su 24 per garantire che ciò non accada”, ha concluso Lazaro. (Lib)