Speciale energia: Germania, freni ai prezzi di elettricità e gas prorogati fino al 31 marzo

- Il governo tedesco ha approvato la proroga dei freni ai prezzi di elettricità e gas dalla scadenza del 31 dicembre prossimo al 31 marzo 2024. È quanto riferisce il settimanale “Der Spiegel”, ricordando che i due strumenti sono stati introdotti in Germania a seguito della crisi dell'energia. Con i due limiti, il prezzo massimo per il consumo di base del gas è di 12 centesimi al kilowattora per le abitazioni private e di 9,5 per il teleriscaldamento, mentre per l'elettricità la tariffa è di 40 centesimi. Lo Stato versa la differenza ai fornitori, con costi che ammontano finora a 32 miliardi di euro. Per finanziare i freni ai prezzi dell'energia, il governo federale ha mobilitato oltre 91 miliardi di euro. (Geb)