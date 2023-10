Speciale energia: Pichetto, accelerare su rinnovabili, possibile 40 per cento consumi nel 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'accelerazione della produzione da fonti rinnovabili “si ritiene possibile traguardare la quota del 40 per cento dei consumi finali lordi di energia al 2030, in linea con il contributo atteso per il raggiungimento dell’obiettivo comunitario”. Lo ha dichiarato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nel corso del question time alla Camera sul Piano nazionale integrato per l'energia e il clima ai fini del raggiungimento dell'obiettivo dell'azzeramento delle emissioni di anidride carbonica nel 2050, con particolare riferimento all'individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti eolici e fotovoltaici. “La produzione di energia da fonti rinnovabili beneficerà anche dell’adozione del decreto sulle aree idonee, attualmente in valutazione presso la Conferenza Unificata. L’individuazione delle aree idonee da parte delle Regioni chiaramente consentirà uno snellimento degli iter autorizzativi per tutte le taglie di impianti”, ha sottolineato Pichetto, che ha aggiunto: “Considerato il clima di collaborazione instaurato con le Regioni e le proficue interlocuzioni che sono in corso per giungere all’intesa sul decreto, auspico che non ci siano ritardi nell’adozione degli atti di programmazione regionale. Anzi, al contrario, stiamo lavorando ad una norma che garantisca un’incentivazione alle Regioni a rispettare i target previsti al 2030 mediante risorse da ripartire fra le stesse per l’adozione di misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio”. (Rin)