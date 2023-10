Speciale energia: Germania, governo approva ripristino Iva su gas al 19 per cento dal primo gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco ha approvato il ripristino anticipato dell'Iva sul gas dal 7 per cento al valore originario del 19 per cento, proposto dal ministro delle Finanze Christian Lindner. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, aggiungendo che la decisione passa ora al voto del Bundestag. Nell'ottobre del 2022, a seguito della crisi dell'energia aggravata dalla guerra della Russia contro l'Ucraina, l'esecutivo federale deliberato il taglio dell'Iva sul gas dal 19 al 7 per cento con efficacia fino al 31 marzo 2024. Ora, con l'imposta che torna all'aliquota originaria con tre mesi di anticipo, gli esperti prevedono che i prezzi del gas aumenteranno “nel bel mezzo della stagione del riscaldamento”. Come compensazione e per tutelare i consumatori da questo incremento, il governo federale ha approvato la proroga dei freni ai prezzi di elettricità e gas dalla scadenza del 31 dicembre prossimo al 31 marzo 2024. Secondo le stime, grazie al ritorno dell'Iva sul gas al 19 per cento, lo Stato tedesco dovrebbe ottenere 2,1 miliardi di euro di entrate. (Geb)