Speciale energia: Putin, Europa crea problemi per sé stessa rifiutando il nostro gas

- L'Europa ha creato un problema per sé stessa abbandonando volontariamente il gas russo. Lo ha detto alla sessione plenaria della Settimana energetica russa il presidente Vladimir Putin. "Non esiste una spiegazione ragionevole perché alcune economie europee abbiano bisogno di comportarsi in questo modo, compresa l'economia tedesca", ha osservato Putin. Parlando della Germania, il presidente russo ha ritenuto "poco saggia" la decisione di Berlino di non accettare gas russo pur avendo un'opportunità di importarlo, visto che una linea del gasdotto Nord Stream non è stata danneggiata. "Si tratta di 27,5 miliardi di metri cubi all'anno, è sufficiente premere un pulsante, ma questo richiede una decisione da parte del governo della Germania. Preferiscono comprare tutto per un prezzo superiore del 30 per cento e non usare le nostre risorse energetiche. Beh, è una loro scelta", ha osservato il titolare del Cremlino. (Rum)