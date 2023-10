Speciale energia: Pichetto, rigassificatori necessari per diversificazione fonti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’utilizzo dei rigassificatori “è una soluzione necessaria per la diversificazione delle fonti energetiche, considerati la scarsità di risorse energetiche del Paese, l’interruzione di flussi di gas dalla Russia e il passaggio verso fonti di energia rinnovabile, per il quale è necessario un orizzonte temporale di medio e lungo termine”. Lo ha dichiarato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nel corso del question time alla Camera sulle iniziative in relazione all'iter autorizzativo dei rigassificatori in via di realizzazione a Ravenna e a Vado Ligure. I due impianti citati “si inseriscono nella strategia adottata dal Governo, volta a garantire l’approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale, fermo restando il programma di decarbonizzazione del nostro sistema energetico”, ha sottolineato Pichetto, che ha aggiunto: “Relativamente al rilascio delle relative autorizzazioni, giova rammentare che il provvedimento finale viene adottato dal Commissario straordinario di governo, individuato nel presidente della Regione il cui territorio verrà allacciato alla struttura”. (Rin)