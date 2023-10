Speciale energia: Pavanelli (M5s), Meloni vuole arginare alta marea con secchiello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando ci sono da aiutare famiglie e imprese, il governo Meloni ha sempre il braccio corto: dopo dodici mesi lo abbiamo provato sulla nostra quotidianità. L'ultimo decreto legge Energia varato dall'esecutivo è l'ennesimo provvedimento impalpabile, utile alla maggioranza giusto per dire che si è fatto qualcosa, ma in realtà non risolutivo dinanzi a uno scenario energetico che, complice la crisi israelopalestinese, rischia di aggravarsi ulteriormente. Il discorso è sempre il solito: quando in tema di bollette arriva l'alta marea, non si può pensare di arginarla col secchiello. Gli oneri di sistema andavano sterilizzati anche per la luce e non solo per il gas, alle imprese era necessario ripristinare i crediti d'imposta energetici e per le famiglie meno abbienti andavano previsti sostegni più sostanziosi. Purtroppo, ogni traccia di coraggio è sparita dall'azione di governo". Lo afferma, in una nota, la capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Attività produttive alla Camera Emma Pavanelli, che aggiunge: "'Non ci sono risorse', è il mantra di tutti i ministri. Eppure, di fronte a uno scenario di tassazione degli extraprofitti dei colossi energetici, il governo se la dà ripetutamente a gambe. Intanto il combinato disposto tra inflazione, caro benzina, caro affitti e bollette in aumento 'falcia' in modo netto il potere d'acquisto degli italiani, ma evidentemente per Meloni questo è il male minore". (Com)