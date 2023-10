Speciale energia: Pichetto, rigassificatori opere strategiche per approvvigionamento gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rigassificatori “costituiscono opere strategiche per l’approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale, fermo restando il programma di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale”. Lo ha dichiarato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nel corso del question time alla Camera sulla rilevanza strategica del rigassificatore di Vado Ligure, garantendo al contempo la sicurezza ambientale e sanitaria e assicurando opere compensative per il territorio interessato. “L’Italia si è attivata per potenziare le infrastrutture per la sicurezza degli approvvigionamenti aumentando la capacità dei terminali di rigassificazione mediante i nuovi Fsru (Unità di rigassificazione e stoccaggio galleggiante) di Piombino e Ravenna, aumentando la capacità di rigassificazione dei terminali esistenti e puntando ad ampliare la capacità di trasporto sud-nord lungo la dorsale Adriatica, anche mediante l’ottimizzazione delle concessioni già esistenti”, ha sottolineato Pichetto, che ha aggiunto: “Tali misure, in sinergia con l’installazione di nuovi impianti da fonti rinnovabili, porteranno ad una valorizzazione della strategicità dell’Italia come hub energetico europeo”. (Rin)