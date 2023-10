Torino: Lear, i sindacati proclamano lo stato di agitazione permanente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Organizzazioni Sindacali alla luce della situazione e dei due incontri avuti in questi giorni con azienda e l'Istituzione regionale, in assenza di sostanziali risposte alla prospettiva produttiva e occupazionale del sito Lear di Grugliasco hanno dichiarato lo stato di agitazione permanente. Lo hanno reso noto in una nota stampa comune Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm. "In considerazione dell'imminente fine degli ammortizzatori sociali e dell'assenza di progettualità aziendale, si è richiesto alla Regione Piemonte di verificare in sede ministeriale ogni possibile soluzione in modo da avere un quadro dettagliato entro fine anno, data in cui si conoscerà anche la nuova Legge di bilancio", hanno concluso i sindacati. (Rpi)