Germania: polizia, nel 2022 erano 18 le organizzazioni criminali italiane attive nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Erano 18 le organizzazioni criminali italiane attive in Germania nel 2022, in aumento dalle 16 dell'anno precedente. È quanto si afferma nel rapporto sulla situazione della criminalità organizzata nel Paese per il 2022, presentato oggi a Berlino dalla ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, e dal direttore dell'Ufficio federale di polizia criminale (Bka), Holger Muench. In particolare, tra il 2021 e lo scorso anno, le bande della 'Ndrangheta hanno registrato un raddoppio da quattro a otto, mentre quelle della Camorra sono diminuite da tre a due. Per Cosa nostra, il dato è stabile a uno. Nel 2022 come nel 2021, le forze dell'ordine non hanno potuto accertare l'appartenenza di quattro bande a una di queste organizzazioni criminali. I gruppi malavitosi “non specificati” sono invece diminuiti da quattro a tre. Con riguardo ai sospettati di appartenenza alla criminalità organizzata italiana, il totale è sceso dai 319 del 2021 ai 210 del 2022. Nel caso della 'Ndrangheta, si è assistito a un incremento da 81 a 107, mentre per la Camorra la cifra si è ridotta da 23 a nove. Il declino è stato ancora più netto per Cosa nostra: da 49 a tre. (segue) (Geb)