Germania: polizia, nel 2022 erano 18 le organizzazioni criminali italiane attive nel Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo, sono cresciuti da 44 a 64 i sospettati non ascrivibili ad alcuna di queste organizzazioni criminali e il totale dei “non specificati” è crollato da 122 a 27. Con riguardo ai reati, quelli di traffico e spaccio di droga sono passati da sei a otto, mentre per il riciclaggio di denaro l'aumento è stato da due a quattro. L'associazione a delinquere segna un calo da cinque a quattro. I reati legati all'economia, all'evasione fiscale e alle dogane sono rimasti stabili a uno. Sull'insieme delle organizzazioni criminali attive in Germania nel 2022, quelle italiane hanno registrato un aumento del 12,5 per cento su base annua. Nello stesso periodo di riferimento, il totale dei sospettati è diminuito del 34,2 per cento. Dei 210 presunti appartenenti alle organizzazione criminali italiane, 147 erano cittadini italiani, con gli altri di nazionalità diverse. Tutte le bande erano “dominate da italiani”. (Geb)