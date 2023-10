Pnrr: Dtd, con cloud oltre 1.200 Comuni e scuole migliorano qualità servizi digitali per cittadini (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Strategia Cloud Italia, realizzata dal dipartimento per la Trasformazione digitale e dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), contiene gli indirizzi strategici per il percorso di migrazione verso il cloud di dati e servizi digitali della Pubblica amministrazione. La Strategia traccia un percorso guidato per accompagnare circa il 75 per cento delle Pa italiane nella migrazione dei dati e degli applicativi informatici verso il cloud, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (Com)