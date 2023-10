Veneto: sede del Consiglio regionale illuminata di bianco e azzurro in solidarietà ad Israele fino a venerdì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sede del Consiglio regionale del Veneto è illuminata di bianco ed azzurro in solidarietà ad Israele. "Accogliendo l'invito della collega Elisa Venturini, che aveva chiesto di esporre a palazzo Ferro Fini la bandiera di Israele – ha spiegato Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto - abbiamo illuminato la facciata della sede del Consiglio regionale del Veneto sul Canal grande di Venezia con il bianco e l'azzurro del vessillo israeliano". "Da mercoledì scorso e fino a venerdì prossimo la sede consiliare è illuminata con i toni del blu e del bianco, come a suo tempo facemmo con il blu e il giallo in solidarietà con il popolo ucraino. Come è noto – ha aggiunto - le norme in materia di esposizione delle bandiere nazionali sono giustamente rigide e non è ammesso affiancare alle insegne ufficiali, il tricolore italiano, la bandiera europea e il vessillo marciano del Veneto, altre bandiere se non quando è in visita ufficiale a palazzo un Capo di stato estero. Oggi il Veneto, come sottolineato dalla collega Venturini, è solidale con il popolo israeliano e contemporaneamente noi tutti auspichiamo il riavvio del dialogo per la conquista della pace, in Europa come nel Vicino oriente e in Africa e ovunque nel mondo". "La voce della diplomazia deve sostituirsi al fragore delle armi e a sessant'anni dall'enciclica Pacem in Terris di Giovanni XXIII, già Patriarca di Venezia, rilanciamo il suo appello affinché 'Cerchino, tutte le nazioni, tutte le comunità politiche, il dialogo, il negoziato'. L'alternativa potrebbe essere devastante", ha concluso. (Rev)