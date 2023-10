Dl Sud: De Luca, sarà paralisi totale per burocratizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca teme “una paralisi totale” per la gestione di tutti i progetti da realizzare nell’ambito dei vari ‘capitoli’ del dl Sud, questo a causa della “centralizzazione mai vista prima in capo alla presidenza di Palazzo Chigi”. “L'unico risultato che vedo è un processo di burocratizzazione mai visto con un risultato paradossale - ha aggiunto De Luca durante l’audizione in Commissione parlamentare per le questioni regionali alla Camera -. Invece di accelerare gli investimenti e l'economia del Paese abbiamo bloccato l'uso di 23 miliardi di euro di sviluppo e coesione. Da un anno queste risorse sono disponibili per essere immesse nell’economia del Paese ma sono inutilizzate e il meccanismo proposto per l'utilizzazione di questi fondi è quanto di più complicato e astruso che si possa immaginare”.(Ren)