Roma: assessore Lavoro Lazio, vicinanza alla famiglia dell'operaio morto a Tivoli

- Alla famiglia all'operaio che ha tragicamente perso la vita sul lavoro a Tivoli le mie più sentite condoglianze e vicinanza personale. Lo ha dichiarato l'assessore al Lavoro, all'Università alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca e al Merito della Regione Lazio, Giuseppe Schiboni. "Queste sono notizie che non vorremmo mai leggere, non si può morire nell'esercizio della propria professione. Come Regione Lazio stiamo lavorando per mettere in campo tutti gli strumenti, anche sul piano della formazione, affinché la prevenzione e la sicurezza non siano un'ipotesi ma una certezza a garanzia dell'incolumità di ogni singola persona", conclude. (Com)