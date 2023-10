Tunisia: Commissione Ue, 60 milioni per sostegno a bilancio restituiti, continua lavoro su memorandum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha ricevuto indietro i fondi elargiti alla Tunisia come supporto al bilancio. A confermarlo Ana Pisonero, portavoce dell'esecutivo Ue per il Vicinato, nel corso della conferenza stampa giornaliera a Bruxelles. "La Commissione è stata informata che la Tunisia ha restituito il pagamento di 60 milioni di euro. Questo non cambia il fatto che continuiamo a lavorare sui cinque pilastri del memorandum d'intesa", ha dichiarato Pisonero. I fondi respinti fanno parte del finanziamento previsto gli anni passati per la ripresa dalla crisi Covid. "I dialoghi per l'implementazione del memorandum d'intesa continuano", ha poi concluso Pisonero. (Beb)