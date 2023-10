Roma: De Santis (LcR), caos scuole, Tfr in ritardo e 30 euro in busta paga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il mio augurio è che Nova possa continuare a crescere e a fornire il suo prezioso contributo" Virginia Raggi

Ex sindaco di Roma

20 luglio 2021

- Oggi nella Commissione congiunta Scuola e Personale "è emerso ancora una volta come un numero imprecisato di insegnanti ed educatrici a tempo determinato non abbiano ricevuto il Tfr loro dovuto. Non solo: quel che lascia ancor più senza parole è che esistano lavoratrici che hanno ricevuto buste paga da 20-30 euro". Lo dichiara, in una nota, il consigliere capitolino della Lista Civica Virginia Raggi Antonio De Santis. "Una situazione vergognosa - aggiunge De Santis - che si va a inserire in un contesto ancor più critico. Il settore scolastico vive infatti un momento buio, a causa di un'organizzazione che sta lasciando organici sguarniti e famiglie in difficoltà. Cos'altro deve accadere per smuovere dall'indifferenza i soggetti responsabili di questa situazione?", conclude.(Com)