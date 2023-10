Medio Oriente: Perego, serve impegno comunità internazionale per salvaguardia civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'obiettivo di Israele è neutralizzare Hamas". Lo ha affermato il sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, a "Start", su Skytg24. "Hamas è paragonabile a Isis, e le azioni mirate dei caccia israeliani sono un'iniziativa efficace - ha proseguito l'esponente dell'esecutivo -. L'invasione via terra che Israele è pronto a mettere in atto è, però, un inasprimento con probabili conseguenze maggiori a danno di civili e ostaggi. Per annichilire Hamas è meglio eliminare obiettivi specifici, posti comando, abitazioni da dove uomini di Hamas operano. L'attacco di Hamas è stato devastante, siamo favorevoli quindi all'obiettivo israeliano di sconfiggerlo, ma bisogna evitare la tragedia nella tragedia: serve l'impegno della comunità internazionale per i corridoi umanitari verso l'Egitto per favorire la salvaguardia di quanti più civili possibili".(Rin)