Roma: controlli in Centro e nei luoghi della movida, 4 persone arrestate e 13 denunciate (2)

- I Carabinieri hanno poi denunciato due cittadini tunisini trovati in possesso di coltelli. Unitamente ai colleghi del Nucleo Tutela Lavoro, i militari hanno denunciato anche un cittadino dell’Ecuador, proprietario di un ristorante in via Calatafimi, per aver installato telecamere all’interno del locale senza la prevista autorizzazione e per violazioni in materia di lavoro. È stato multato per circa 12.000 euro e con conseguente sospensione dell'attività di ristorazione. I Carabinieri hanno poi sanzionato amministrativamente due giovani trovati in possesso di dosi di cocaina e 6 cittadini per la violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione Termini, con contestuale notifica di ordine di allontanamento per 48 ore dalla predetta area e sanzione amministrativa di euro 100. I Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante, a piazza Vittorio Emanuele II e vie adiacenti, hanno denunciato 4 persone: un 20enne italiano per guida senza patente; un 54enne nomade per attestazione di false generalità; un 22enne egiziano sorpreso alla guida di uno scooter risultato rubato lo scorso 8 ottobre; un cittadino del Ghana per violazione delle norme sull’immigrazione, in quanto inottemperante all’ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso in data 2 agosto 23 dalla Prefettura di Viterbo. (segue) (Rer)