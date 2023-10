Roma: controlli in Centro e nei luoghi della movida, 4 persone arrestate e 13 denunciate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale hanno un 34enne romano, già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, in esecuzione di una custodia cautelare in carcere emessa dall'Ufficio di Sorveglianza di Roma in data 21.09.2023 per la violazione degli obblighi imposti dall'Autorità Giudiziaria. Arrestato anche un 41enne romano sorpreso a rubare un ciclomotore da un cortile privato in via della Camilluccia. I Carabinieri hanno anche denunciato una 23enne romana per guida in stato di ebrezza, un 20enne straniero per violazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a cui è sottoposto, un 16enne e un 63 enne per ricettazione perché trovati alla guida dei propri ciclomotori con due caschi di una società di “moto-sharing” provento di furto e un 53enne romano trovato in possesso di numerosi arnesi da scasso all’interno di un cortile condominiale. In serata, i Carabinieri della Stazione Roma Biazza Bologna hanno denunciato un 30enne romeno per evasione dai domiciliari e segnalato 3 giovani trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Eseguite verifiche amministrative presso i locali in piazza Bologna, fulcro della movida del quartiere. (Rer)