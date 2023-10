Germania: ex agente della Stasi accusato di omicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ex agente del ministero per la Sicurezza dello Stato (Stasi) della Repubblica democratica tedesca è stato accusato di omicidio dalla procura di Berlino. È quanto riferisce l'emittente televisiva “Zdf”, aggiungendo che i fatti risalgono al 29 marzo 1974. In particolare, l'accusato oggi 79enne uccise un cittadino polacco con un colpo di pistola alla schiena al valico di frontiera di Friedrichstrasse, tra Berlino Est e Berlino Ovest. Inquadrato in un “reparto operativo” della Stasi, l'allora agente sparò “da una posizione nascosta” in esecuzione dell'ordine di “rendere innocua” la vittima, ricevuto dai superiori. Il polacco di 38 anni aveva chiesto alla propria ambasciata a Berlino Est di poter lasciare la Repubblica democratica tedesca per recarsi nella parte occidentale della città. La Stasi autorizzò il passaggio, disponendo che il polacco venisse scortato dal proprio personale al valico di Friedrichstrasse. Giunto sul posto, l'uomo venne ucciso dall'agente oggi sotto accusa. Il tribunale di Berlino dovrà ora decidere se accogliere le accuse a carico del 79enne. (Geb)