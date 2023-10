Tunisia: Saied su 60 milioni di euro restituiti a Ue, “rifiutiamo ogni forma di carità”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Tunisia, Kais Saied, ha affermato che i tunisini "rifiutano tutto quello che assomiglia alla carità", commentando la sovvenzione di 60 milioni di euro restituita da Tunisi a Bruxelles. Secondo quanto riferito dall'emittente radiofonica "Mosaique Fm", in occasione dell'incontro tenutosi ieri sera a Cartagine con il premier Ahmed Hachani e la ministra delle Finanze, Sihem Boughdiri, il presidente della Repubblica ha indicato che la Tunisia ha restituito i 60 milioni di euro erogati dall'Ue perché costituiscono "un attacco alla dignità dei tunisini", che accettano partenariati strategici che siano basati "sul rispetto e sull'uguaglianza". I 60 milioni di euro in questione fanno parte del programma di sostegno al bilancio deciso nel 2021, che mira a sostenere in particolare la ripresa economica post Covid. (Tut)