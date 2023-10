Medio Oriente: ministero Salute palestinese, bilancio morti sale a 1.385

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'operazione "Spade di ferro" lanciata da Israele in risposta all'attacco combinato di Hamas dello scorso 7 ottobre, sono morti 1.385 palestinesi e circa 6.229 sono rimasti feriti. È quanto riferito da un comunicato stampa del ministero della Salute dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), diffuso dall’agenzia di stampa “Wafa”. In particolare, nella Striscia di Gaza sono morti 1.354 palestinesi e i feriti sono 6.049, mentre in Cisgiordania il bilancio delle vittime ha raggiunto 31 morti e 180 feriti. Il ministero ha inoltre dichiarato che il 60 per cento dei feriti nella Striscia di Gaza è composto da donne e bambini. (Res)