Sardegna: allarme sicurezza su bus Atp a Nuoro, la denuncia dei sindacati

- Cresce l'allarme sulla sicurezza del personale dei bus dell'azienda di trasporto locale di Nuoro, e i sindacati, in particolare la Fit Cisl, stanno sollecitando urgenti misure di protezione. Una lettera è stata inviata ai vertici dell'Azienda Trasporti Pubblici (Atp) di Nuoro, chiedendo interventi mirati per scoraggiare gli aggressori e proteggere i propri lavoratori. La richiesta comprende l'installazione di telecamere a bordo, body cam per il personale, e persino spray urticanti in dotazione. Allo stesso tempo, si sottolinea l'importanza di corsi di formazione per tutti i dipendenti dell'azienda e campagne di sensibilizzazione nelle scuole, sui mass media e sui social media. (segue) (Rsc)