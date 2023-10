Sardegna: allarme sicurezza su bus Atp a Nuoro, la denuncia dei sindacati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fit Cisl delle province di Nuoro, Oristano e Ogliastra, ha ricordato che alla fine di agosto, un autista è stato brutalmente aggredito da un automobilista dopo una lite verbale che ha portato al blocco del bus e a violenze fisiche e che segnalazioni, altrettanto inquietanti, provengono da lavoratrici dell'azienda che hanno subito minacce verbali durante il loro turno di lavoro. Episodi non più episodici o isolati, come lo erano in passato. La crisi sociale ed economica, unita a una crescente tensione, ha contribuito all'incremento di casi di violenza nei confronti del personale dell'azienda di trasporti. Questa situazione è inaccettabile, secondo la Fit-Cisl, che sostiene che la tensione sociale non deve essere scaricata sugli operatori del trasporto pubblico. (Rsc)