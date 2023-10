© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo numerosi intoppi è stata fissata per il 2024 la partenza dei lavori per il Parco della Salute e della scienza di Torino. L'annuncio è arrivato al termine della cabina di regia convocata questa mattina in Regione Piemonte. Il costo dell'opera sarà di 494,8 milioni di euro, in aumento di 72,8 milioni di euro a causa dei costi delle materie prime. La conclusione dei cantieri dovrebbe arrivare nel 2029. (Rpi)