Francia: organizzati voli speciali per rimpatriare francesi da Israele

- La Francia ha organizzato "diversi voli speciali" per domani, 13 ottobre, e il giorno seguente che rimpatrieranno i cittadini francesi presenti in Israele. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri di Parigi. "Diversi voli speciali saranno organizzati venerdì e sabato per permettere (di rientrare) ai francesi che non hanno potuto trovare posti disponibili nei voli commerciali", ha annunciato il Quai d'Orsay. "Le persone vulnerabili (in particolare minorenni non accompagnati e donne incinta), in situazione di handicap o in situazione medica con urgenza particolare, saranno prioritarie", ha sottolineato il ministero. Un volo speciale da Tel Aviv rimpatrierà questo pomeriggio 381 cittadini francesi, che troveranno all'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi la ministra degli Esteri Catherine Colonna ad attenderli.(Frp)