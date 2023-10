Polonia: ambasciatore d’Italia Franchetti Pardo conferisce due onorificenze dell’Ordine della Stella d’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'ambasciatore d'Italia in Polonia Luca Franchetti Pardo ha conferito il grado di Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia all'imprenditore Roberto Guastalla e alla dottoressa Olga Mlynarska, attiva in iniziative filantropiche di grande rilievo. Lo ha comunicato una nota della Farnesina. La cerimonia si è tenuta oggi presso l'ambasciata d'Italia a Varsavia alla presenza di un gruppo selezionato di invitati. L'onorificenza è concessa dal presidente della Repubblica per ricompensare quanti abbiano acquisito particolari benemerenze nella promozione dei rapporti di amicizia e di collaborazione tra l'Italia e gli altri Paesi. Nelle motivazioni si legge che Roberto Guastalla, che da decenni è tra i più attivi operatori economici italiani in Polonia, ha fortemente contribuito alla promozione del gusto e della cucina italiani in questo Paese e si è distinto nell'organizzazione di importanti eventi di promozione dell'Italia. Mlynarska ha promosso e sostenuto importanti attività filantropiche sia a titolo individuale, sia in qualità di presidente pro-tempore del Lions Club Varsavia Centro, a beneficio in particolare della popolazione ucraina colpita dalle conseguenze del conflitto scoppiato nel febbraio 2022. Mlynarska rappresenta inoltre un importante punto di riferimento per le iniziative caritatevoli ed assistenziali condotte a vario titolo dell'ambasciata e dagli altri attori italiani in Polonia. Nel consegnare le onorificenze, l'ambasciatore ha sottolineato la grande importanza che l'Italia annette al ruolo svolto dalla comunità italiana e italofona in Polonia, che costituisce una preziosa risorsa per la promozione della nostra immagine in questo Paese. Da parte loro, entrambi i nuovi insigniti hanno espresso la profonda gratitudine all'Italia ed al presidente della Repubblica per l'importante riconoscimento ricevuto, indicando come questo sia per loro nuovo stimolo a proseguire con impegno nel percorso intrapreso.