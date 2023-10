Roma: a lezione contro violenza genere, 350 alunni periferie coinvolti in progetto scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Corsi sulla violenza di genere tenuti nelle classi di scuole medie e superiori di Roma. Si chiama "Dai tu un nome alla violenza" il progetto che prenderà il via a novembre e che coinvolgerà 350 ragazzi dai 10 ai 19 anni in tre istituti della Capitale. Esperti, avvocati e psicologi dell'associazione "Insieme a Marianna" entreranno nelle scuole delle periferie di Roma, dal Nuovo Salario a Ponte Galeria fino al Tuscolano, e porteranno nelle classi - per tre ore al mese nelle ore di diritto e lettere - storie e testimonianze di donne vittime di violenza. Il progetto è stato presentato questa mattina nella Sala della Protomoteca del Campidoglio. L'evento "Le ragazze e i ragazzi di Roma. La meglio gioventù, unita contro la violenza sulle donne e sui soggetti fragili" è promosso dalle assessore donne della giunta capitolina e pertanto erano presenti le delegate alle Pari opportunità Monica Lucarelli, alla Scuola Claudia Pratelli, ai Lavori pubblici Ornella Segnalini,e all'Ambiente Sabrina Alfonsi. Un messaggio è stato portato anche dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. (segue) (Rer)