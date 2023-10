Roma: a lezione contro violenza genere, 350 alunni periferie coinvolti in progetto scuole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Serve lavorare subito su relazioni positive e paritarie e per questo è fondamentale la scuola - è stato il messaggio del primo cittadino della Capitale -. Con il progetto di oggi si coinvolgono ragazzi e ragazze educando al rispetto e alla parità di genere, senza ricorrere alla violenza. Occasioni come questa sono un'opportunità da cogliere". Il progetto, che ha preso il via nel 2018, coinvolgerà quattro classi dell'istituto Fratelli Cervi nel Municipio Roma XI, la scuola media Piaget Majorana del Nuovo Salario con 16 classi coinvolte, e l'Istituto tecnico Pirelli all'Arco di Travertino, con due classi coinvolte. Per un totale di 350 alunni che prenderanno parte all'iniziativa che prevede corsi da novembre ad aprile, su revenge porn, bullismo, cyberbullismo, violenza contro minori, donne e soggetti fragili. Nelle classi si svolgeranno anche simulazioni di processi penali. (segue) (Rer)