Roma: a lezione contro violenza genere, 350 alunni periferie coinvolti in progetto scuole (3)

- I giovani sono coloro su cui "dobbiamo investire tutte le nostre risorse e tutto il nostro tempo - ha spiegato Lucarelli -. La violenza di genere riguarda tutti noi, in primis come donne ma anche come amiche, sorelle o mamme. Siete il presente su cui dobbiamo puntare. Qui ci sono assessore che hanno deleghe importanti, una volta non era così. Voi ragazze non fatevi mai dire da nessuno che c'è qualcosa che non potete fare, non c'è un lavoro da maschio o da femmine". "Contro la violenza sulle donne - ha sottolineato l'assessora alla Scuola di Roma - occorre agire in modo coeso e affrontare il fenomeno da ogni suo aspetto. La scuola gioca sicuramente un ruolo fondamentale, per educare alle differenze e abbattere odiosi e arcaici stereotipi di genere". (segue) (Rer)