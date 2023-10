Roma: a lezione contro violenza genere, 350 alunni periferie coinvolti in progetto scuole (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'assessora Segnalini "per il contrasto alla violenza di genere è importante intervenire anche sulle nostre strade, per prevenire o almeno limitare i rischi per le donne. Come assessorato ai Lavori pubblici abbiamo già riqualificato molte strade e marciapiedi, in particolare anche diversi sottopassi pedonali che ora sono puliti e ben illuminati. Altri interventi riguardano il miglioramento dell'illuminazione dei punti critici della città per evitare zone d'ombra. Sono azioni che portiamo avanti in tutta la città". Infine anche l'assessorato all'Ambiente ha sottolineato che a Roma "per facilitare le richieste di aiuto abbiamo messo in campo un progetto attraverso la realizzazione di targhe con il numero antiviolenza 1522 da apporre sulle circa 8 mila panchine pubbliche nei parchi, giardini e aree verdi in tutti i quadranti della città", ha concluso Alfonsi. L'associazione "Insieme a Marianna", che opera per il contrasto alla violenza di genere, prende il suo nome da Marianna Manduca vittima di femminicidio nel 2007, assassinata dal marito dopo 12 denunce inascoltate. (Rer)