Imprese: Airbus annuncia cambiamenti nella squadra dirigenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La squadra dirigenziale di Airbus si evolve per affrontare al meglio le sfide operative e le priorità strategiche e di trasformazione sotto la guida dell’amministratore delegato Guillaume Faury. Lo rende noto un comunicato di Airbus, annunciando, oltre a cambiamenti nel team di leadership, anche la nomina di un team di gestione del settore Commercial Aircraft che opererà sotto la guida di Christian Scherer. "Guardando alle nostre priorità principali, vogliamo mettere l'azienda nella giusta configurazione per il futuro", ha dichiarato l’Ad di Airbus. "Il nostro team di leadership si concentrerà ulteriormente sulle sfide operative di oggi, affrontando al contempo la strategia e la trasformazione per garantire il futuro in tutte le nostre attività. Questo richiederà un'attenzione e una gestione costanti da parte di questo gruppo dirigente - unito attorno a uno scopo comune e che condivide i valori fondamentali di Airbus - per avere successo in un ambiente globale in rapida evoluzione, che è diventato la nostra nuova normalità", ha concluso Faury. Al contempo, Airbus ha annunciato anche le nomine del nuovo team di gestione di Commercial Aircraft. "I nostri clienti, partner e stakeholder si aspettano da Airbus un impegno totale per realizzare le ambizioni e gli obiettivi operativi della nostra divisione Commercial Aircraft. Sono felice di riunire un team di leader di talento e riconosciuti in un momento così critico per il nostro settore", ha dichiarato Christian Scherer, Ad Commercial Aircraft. "Sono impaziente di affrontare le sfide e cogliere le opportunità insieme a questo team eccezionale", ha concluso Scherer. (segue) (Com)