Imprese: Airbus annuncia cambiamenti nella squadra dirigenziale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal primo gennaio 2024, il nuovo gruppo dirigente di Airbus, guidato da Faury, sarà composto da: Thierry Baril, Chief Human Resources Officer; Bruno Even, Ad Airbus Helicopters; Alberto Gutierrez, Evp Special Industrial Projects; John Harrison, General Counsel; Catherine Jestin, Evp Digital and Information Management; Julie Kitcher, Chief Sustainability Officer and Communications; Sabine Klauke, Chief Technology Officer, Christian Scherer, Ad Commercial Aircraft; Mike Schoellhorn, Ad Airbus Defence and Space; Thomas Toepfer, Chief Financial Officer; Jeff Knittel, presidente e Ad Airbus Americas; Matthieu Louvot, Evp Strategy; Wouter van Wersch, Evp International; George Xu, Ad Airbus China. A partire dal primo gennaio 2024, il nuovo management team di Commercial Aircraft guidato dall’Ad Commercial Aircraft, Christian Scherer, sarà composto da: Stella Belvisi, General Counsel; Maggie Bergsma, Head of Communications; Mathieu Callewaert, Evp Human Resources; Thomas Hundt, Evp Finance; Sabine Klauke, EVP Engineering; Florent Massou dit Labaquère, Evp Operations; Philippe Mhun, Evp Programmes and Services; Benoit de Saint-Exupéry, Evp Sales. Ulteriori nomine verranno effettuate in seguito. In futuro, Airbus lavorerà per stabilire questo nuovo assetto organizzativo in modalità progetto a partire dal primo gennaio 2024. Ciò avverrà in collaborazione con le parti sociali, che sono state informate del processo nel corso di una riunione del Comitato aziendale europeo (Se-Wc) nella giornata di oggi, 12 ottobre 2023. (Com)