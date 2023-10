Lombardia: due cicliste investite da camion a Fontanella (Bg), una in codice rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco dopo le 10 di questa mattina, a Fontanella (BG), in via Circonvallazione 34, è avvenuto un incidente stradale che ha visto coinvolte due cicliste. La dinamica riferita, al momento ancora al vaglio delle autorità, vede le due cicliste, una donna di 63 anni e una di 76, investite da un camion. La 63enne è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Bergamo, mentre la 76 enne, con un trauma ad una spalla, è invece stata portata in codice verde all'Ospedale Romano di Lombardia. Non ospedalizzato invece il conducente del mezzo pesante, apparentemente un uomo di 56 anni. (Rem)