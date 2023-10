Medio Oriente: ministro Esteri Egitto, "stiamo lavorando per porre fine al conflitto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto continua a lavorare con alcuni Paesi per porre fine al conflitto tra Israele e Gaza. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, nel corso di una conferenza stampa. "Ribadiamo il nostro totale rifiuto e condanna della presa di mira di civili in qualsiasi circostanza", ha detto Shoukry. Il capo della diplomazia egiziana ha aggiunto: “I diritti dei palestinesi non sono inferiori ai diritti di chiunque altro”, sottolineando che il principio di una soluzione a due Stati per palestinesi e israeliani non è stato ancora raggiunto. “Abbiamo sottolineato fin dall’inizio l’apertura del valico di Rafah per soddisfare le esigenze dei palestinesi nella Striscia di Gaza”, ha detto Shoukry. (Cae)