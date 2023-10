Animali: M5s, per maggioranza loro tutela è superfluo optional

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Che questa maggioranza consideri un optional ogni passo avanti in tema di tutela degli animali lo abbiamo capito già un anno fa, quando arrivò l'empio emendamento alla manovra per sdoganare la caccia nei parchi protetti. Oggi questa saga del menefreghismo ha vissuto un altro episodio disarmante in commissione Industria e Agricoltura al Senato: nei decreti attuativi sul recepimento delle più stringenti normative Ue sull'abbattimento dei pulcini, la maggioranza ha infilato un irricevibile filotto di deroghe respingendo ogni nostra osservazione. Come al solito, i sostenitori del governo Meloni si sono mossi a testa bassa tanto nel metodo quanto nel merito". Lo affermano, in una nota, i senatori del Movimento cinque stelle nelle commissioni Industria-Agricoltura e Sanità Sabrina Licheri, Gisella Naturale e Luigi Nave, Orfeo Mazzella, Barbara Guidolin e Elisa Pirro. "Al di là degli show sul finto animalismo, anche oggi è stato sdoganato il maltrattamento degli animali. E anche quello del Parlamento, visto che i vari interventi sulle nuove norme delle opposizioni, spinti anche da diverse associazioni animaliste, non sono stati neanche presi in considerazione", concludono i parlamentari. (Com)