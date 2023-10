Antitrust: Vueling, politica prezzi bagagli trasparente e conforme a normativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all’istruttoria dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) “Vueling tiene a ribadire che la sua politica di pricing dei bagagli è trasparente e conforme alla normativa”. Lo rende noto la compagnia. “Questa politica, che non fa distinzione tra dispositivi, né tra canali web o app, è a disposizione del consumatore sul sito web della compagnia e il cliente viene informato durante tutto il processo di acquisto. Vueling – conclude – lavorerà a stretto contatto con le autorità per fornire tutte le informazioni necessarie e chiarire ogni dubbio”. (Com)