Migranti: Bizzotto (Lega), liberati da giudice irreperibili, Paese è al sicuro?

- "Non c'è traccia degli immigrati tunisini liberati 'grazie' al provvedimento del giudice di Catania". Lo afferma in una nota Mara Bizzotto, vicepresidente vicario dei senatori della Lega e del Comitato parlamentare Schengen. "Sono infatti già irreperibili per lo Stato italiano, che attende di notificargli le risposte alla domanda di protezione internazionale. Il nostro Paese sarebbe al sicuro se queste persone commettessero reati? Se ciò accadesse chi sarebbero i responsabili?", conclude.(Com)