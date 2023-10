Medio Oriente: Commissione Ue, finora erogati 192 milioni di euro per sviluppo ad Anp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finora la Commissione europea ha erogato 192 milioni di euro all'Autorità nazionale palestinese (Anp) per i progetti di cooperazione e sviluppo. Lo ha detto nel corso della conferenza stampa giornaliera di Bruxelles la portavoce dell'esecutivo Ue per il vicinato, l'allargamento e i partenariati internazionali, Ana Pisonero. "Quello che posso dire è che, ad oggi, sono stati erogati 192 milioni di euro per l'Autorità palestinese e per progetti di cooperazione", ha detto. "Posso confermare che questo fa parte della revisione" sull'erogazione dei fondi "che abbiamo annunciato", ha aggiunto Eric Mamer, portavoce della Commissione europea. (Beb)