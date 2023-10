India: al via operazione di rimpatrio dei connazionali in Israele (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 10 ottobre il primo ministro indiano, Narendra Modi, ha ricevuto una telefonata dall’omologo israeliano, Benjamin Netanyahu, che lo ha informato della situazione. Modi ha espresso cordoglio e vicinanza per i morti e i feriti negli attacchi terroristici e ha trasmesso la solidarietà del popolo indiano a Israele in questo momento difficile, ribadendo la condanna per il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni. Modi ha anche affrontato la questione della sicurezza dei suoi connazionali in Israele; Netanyahu ha assicurato piena cooperazione. I due leader hanno concordato di rimanere in stretto contatto. Il 7 ottobre Modi, sul social network X, aveva espresso “profondo sgomento” per gli attacchi terroristici in Israele, offerto solidarietà al Paese in questo momento difficile e rivolto pensieri e preghiere per le vittime innocenti e le loro famiglie. (Inn)