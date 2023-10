Romania: il Consiglio supremo di difesa nazionale si riunisce oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio supremo di difesa nazionale della Romania (Csat) si riunisce oggi al palazzo del presidente Klaus Iohannis e all’ordine del giorno figurano il consumo di droga, la situazione della sicurezza nella regione del Mar Nero e il piano di finanziamento delle forze armate 2024-2033. Iohannis ha dichiarato un mese fa che il tema del consumo di droga tra i giovani “è un problema che preoccupa sempre di più la nostra società e sono lieto che ci sia un crescente interesse nel cercare di trovare soluzioni per combattere questa piaga”. “Gli effetti, la portata, le sfide sociali del consumo di droghe, soprattutto in giovane età e nelle scuole, rappresentano una seria sfida per la sicurezza individuale e nazionale", ha dichiarato il capo dello Stato all'apertura dell'anno scolastico. (Rob)