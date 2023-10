Camera: primo dicembre convention "Sostenibili futuri. Guida visionaria al domani che vogliamo" di Fondazione Guido Carli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Ad Agenzia Nova una direzione ambiziosa, competente e sensibile all’innovazione, una rete di corrispondenti, in Italia e all’estero, di straordinario valore per lo spessore umano e professionale" Giampiero Massolo

Presidente di Fincantieri e dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, già Direttore del Dis

22 luglio 2021

- "Sostenibili futuri. Guida visionaria al domani che vogliamo" è il titolo della convention inaugurale 2023 della Fondazione Guido Carli, in programma a Roma, venerdì primo dicembre, alle ore 17:30, alla Camera dei deputati, nella Sala della Regina. Obiettivo dell'evento - che segna il ritorno della Fondazione a Montecitorio, dove fino al 2018 si è svolta la cerimonia del Premio Guido Carli - è affrontare lo snodo chiave della sostenibilità, declinata nelle sue componenti ambientali, economiche e sociali, e offrire al governo, al Parlamento e ai decisori politici un contributo di idee qualificato. Ad aprire i lavori – riferisce una nota – sarà la vicepresidente della Camera, Anna Ascani. Dopo il saluto iniziale della presidente della Fondazione Guido Carli, Romana Liuzzo, interverrà, a nome del governo, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. L'avvio del dibattito sarà affidato all'ambasciatore Giampiero Massolo, consigliere della Fondazione Guido Carli. Nel panel, moderato dal vicedirettore del Tg5, Giuseppe De Filippi, sfileranno le testimonianze di top manager e imprenditori, impegnati ogni giorno - ciascuno nel proprio settore, dalla sicurezza alla farmaceutica, dall'alimentare alle infrastrutture, dalla finanza alla pubblicità - nella sfida di creare benessere preoccupandosi di non compromettere la qualità della vita delle generazioni future: Domitilla Benigni, Ad e Coo Elettronica; Sergio Dompè, presidente Dompè Farmaceutici Spa; Luigi Ferraris, Ad Ferrovie dello Stato Italiane; Andrea Illy, presidente Illycaffè; Claudia Parzani, presidente Borsa Italiana; Ettore Prandini, presidente Coldiretti; Alessandra Ricci, Ad Sace; Stefano Sala, presidente e Ad Publitalia '80. L'appuntamento inaugurerà la stagione di attività 2023-2024 della Fondazione, interamente dedicata all'impatto delle scelte del presente sull'avvenire, tracciando il sentiero che culminerà a maggio 2024 con le celebrazioni per il 15mo anniversario del Premio Guido Carli. (Com)