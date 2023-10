Municipio Roma VI: venerdì e sabato al via la seconda edizione di Motoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il secondo anno consecutivo il Municipio Roma VI, in collaborazione con Asi e tutte le associazioni sportive del territorio, organizza Motoria. L'evento si svolgerà presso il Tor Vergata Sporting Center, in via della Ricerca Scientifica snc, il prossimo 13 e 14 ottobre con un cartellone di tornei e dimostrazioni delle attività. Lo dichiarano in un comunicato il presidente del Municipio Roma VI delle Torri, Nicola Franco, e l'assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili del Municipio Roma VI delle Torri, Flavia Cerquoni. "Motoria è un altro grande evento che vede protagonisti il Municipio e le tante associazioni sportive in una 2 giorni di sport insieme. Inizieremo venerdì 13 alle ore 15 e proseguiremo fino alle 21, mentre sabato 14 dalle ore 9.30 e fino alla sera, concludendo l'evento con un rinfresco ed un brindisi", spiegano. (segue) (Com)