Auto: Urso, aperto bando per acquisto e posa di colonnine ricarica per privati e condomini

24 luglio 2021

- La scorsa settimana il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha aperto il bando per l'acquisto e la posa in opera di colonnine dedicate a privati e condomini. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un messaggio letto durante l’evento “I trasporti italiani ed europei e la sfida del 2035”. Si tratta di “80 milioni di euro destinati alla copertura dell’80 per cento del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture di ricarica per le spese effettuate nel 2022 e nel 2023”, ha precisato il ministro. “Insieme possiamo vivere questo momento di cambiamenti come una grande occasione per crescere e costruire un futuro più green anche grazie al contributo dei trasporti”, ha concluso Urso. (Res)